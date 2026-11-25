Południowoafrykański zawodnik trzeciej linii Pieter-Steph du Toit z powodu kontuzji nie zagra w niedzielnym finale Nations Championship przeciwko Francji na stadionie Twickenham. Poinformował o tym w środowym oświadczeniu Południowoafrykański Związek Rugby, jak podaje Channel NewsAsia.

Kontuzje po meczu z Irlandią

Du Toit, który dwukrotnie zdobywał Puchar Świata, w poniedziałek znalazł się w wyjściowym składzie na finałowy mecz. Teraz wróci do RPA wraz z kontuzjowanym obrońcą Damianem Willemse.

Obaj zawodnicy odnieśli urazy w przegranym przez reprezentację RPA meczu z Irlandią w Dublinie.

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Zastępca nie został jeszcze wybrany

Główny trener Rassie Erasmus nie wskazał jeszcze zawodnika, który zastąpi du Toita w składzie. Ma podjąć decyzję w sprawie zastępstwa później w tym tygodniu.

W fazie grupowej Nations Championship reprezentacja RPA poniosła dwie kolejne porażki w meczach testowych — z Francją i Irlandią. Mimo tych wyników zespół zajął pierwsze miejsce w tabeli drużyn z półkuli południowej.

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