Южноафриканский форвард третьей линии Питер-Стеф дю Той из-за травмы не сыграет в воскресном финале Nations Championship против Франции на стадионе «Твикенем». Об этом в заявлении в среду сообщил Южноафриканский регбийный союз, передает Channel NewsAsia.

Травмы после матча с Ирландией

Дю Той, который дважды выигрывал Кубок мира, в понедельник был включен в стартовый состав на финальный матч. Теперь он вернется в ЮАР вместе с травмированным фулбеком Дамианом Виллемсе.

Оба игрока получили повреждения в матче против Ирландии в Дублине, который сборная ЮАР проиграла.

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Замена еще не определена

Главный тренер Расси Эразмус пока не назвал игрока, который заменит дю Тоя в составе. Он должен определиться с заменой позднее на этой неделе.

На групповом этапе Nations Championship сборная ЮАР потерпела два подряд поражения в тестовых матчах — от Франции и Ирландии. Несмотря на эти результаты, команда заняла первое место в таблице команд Южного полушария.

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