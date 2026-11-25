W Niemczech na polecenie prokuratora federalnego zatrzymano kilku młodych ludzi podejrzewanych o prawicowy terroryzm. Według Der Spiegel najmłodszy z zatrzymanych ma 14 lat.

Podejrzenia o planowanie zabójstw

Niemiecki portal określa zatrzymanych jako domniemanych prawicowych terrorystów. Według informacji Der Spiegel mieli oni rzekomo planować „ukierunkowane zabójstwa” cudzoziemców i przeciwników politycznych. W publikacji zamiary te przedstawiono jako podejrzenie, a nie ustalony fakt.

W nagłówku Der Spiegel widnieje nazwa Terror 18, a ilustracja fotograficzna opisuje tę społeczność jako prawicowo ekstremistyczną.

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Ilustracja fotograficzna w materiale

Zdjęcie w materiale przedstawia uszkodzone okno w ośrodku dla uchodźców w Winsen an der Luhe w Niemczech. Według podpisu pod zdjęciem zrzut ekranu pochodzi z nagrania wideo, które prawdopodobnie rozpowszechniano w prawicowo ekstremistycznej grupie Terror 18.

Publikacja Der Spiegel jest datowana na 25 listopada 2026 roku i została opublikowana o godz. 10:00.

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