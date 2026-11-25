В США домохозяйства с более высокими доходами обеспечили наибольший прирост доли рынка Walmart в третьем финансовом квартале, тогда как покупатели с низкими доходами стали реже посещать магазины сети. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на квартальные результаты компании и данные исследовательской фирмы Numerator.

Рост онлайн-продаж

Выручка Walmart в третьем финансовом квартале выросла на 5,2% в годовом выражении — до $188,8 млрд против $179,5 млрд годом ранее. Продажи через интернет в США выросли на 23%, что стало 11-м кварталом подряд с темпом роста более 20%. Глобальные онлайн-продажи компании увеличились на 17%.

Генеральный директор Walmart Джон Фернер заявил, что компания нарастила основной бизнес и долю рынка. Ритейлер в третий раз в этом году повысил прогноз на полный финансовый год: теперь он ожидает роста чистой выручки на 4,9–5,2% и скорректированной прибыли на акцию на уровне $2,84–2,89.

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В то же время сопоставимые продажи Walmart в США выросли на 2,9%, тогда как годом ранее показатель составлял 4,5%.

Покупатели с низкими доходами выбирают Amazon

По данным Numerator, магазины Walmart потеряли 5,6% домохозяйств-покупателей с низкими доходами, а те, кто остался, стали совершать покупки реже. Среди таких клиентов, сокративших посещение Walmart, 51% назвали Amazon альтернативой, опередив местные продуктовые и долларовые магазины.

Walmart пытается привлекать клиентов сочетанием магазинов, доставки и подписок. Более 80% заказов американского онлайн-бизнеса компании, в том числе с маркетплейса сторонних продавцов, она выполняет из своих магазинов. В октябре ритейлер также запустил годовой пакет Walmart+ и Sam’s Club Plus за $120, который почти на $100 дешевле, чем отдельное оформление обеих подписок.

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