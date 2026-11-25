在美国，收入较高的家庭在第三财季为沃尔玛市场份额带来了最大增幅，而低收入消费者前往该连锁店的频率有所下降。《财富》报道称，此消息援引了该公司的季度业绩以及研究公司Numerator的数据。

线上销售增长

沃尔玛第三财季营收同比增长5.2%，从一年前的1795亿美元增至1888亿美元。美国线上销售增长23%，这是连续第11个季度增速超过20%。该公司的全球线上销售增长17%。

沃尔玛首席执行官约翰·弗纳表示，公司扩大了核心业务和市场份额。这家零售商今年第三次上调全年财年预期：目前预计净营收增长4.9%至5.2%，调整后每股收益为2.84至2.89美元。

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与此同时，沃尔玛在美国的可比销售额增长2.9%，而一年前该指标为4.5%。

低收入消费者选择亚马逊

Numerator数据显示，沃尔玛门店失去了5.6%的低收入家庭消费者，而仍然留下的消费者购物频率也有所降低。在减少前往沃尔玛次数的这类客户中，51%将亚马逊列为替代选择，领先于本地杂货店和一元店。

沃尔玛正试图通过门店、配送和订阅服务的组合吸引客户。该公司美国线上业务超过80%的订单，包括来自第三方卖家平台的订单，均由其门店履约。今年10月，这家零售商还推出了售价120美元的Walmart+和Sam’s Club Plus年度套餐，比单独购买两项订阅便宜近100美元。

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