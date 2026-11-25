У США домогосподарства з вищими доходами забезпечили найбільший приріст частки ринку Walmart у третьому фінансовому кварталі, тоді як покупці з низькими доходами стали рідше відвідувати магазини мережі. Про це повідомляє Fortune з посиланням на квартальні результати компанії та дані дослідницької фірми Numerator.

Зростання онлайн-продажів

Виторг Walmart у третьому фінансовому кварталі зріс на 5,2% у річному вимірі — до $188,8 млрд проти $179,5 млрд роком раніше. Продажі через інтернет у США зросли на 23%, що стало 11-м поспіль кварталом із темпом приросту понад 20%. Глобальні онлайн-продажі компанії збільшилися на 17%.

Генеральний директор Walmart Джон Фернер заявив, що компанія наростила основний бізнес і частку ринку. Ритейлер утретє цього року підвищив прогноз на повний фінансовий рік: тепер очікує зростання чистого виторгу на 4,9–5,2% та скоригований прибуток на акцію на рівні $2,84–2,89.

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Водночас зіставні продажі Walmart у США зросли на 2,9%, тоді як роком раніше показник становив 4,5%.

Покупці з низькими доходами обирають Amazon

За даними Numerator, магазини Walmart втратили 5,6% домогосподарств-покупців із низькими доходами, а ті, хто залишився, стали рідше здійснювати покупки. Серед таких клієнтів, які скоротили відвідування Walmart, 51% назвали Amazon альтернативою, випередивши місцеві продуктові та доларові магазини.

Walmart намагається залучати клієнтів поєднанням магазинів, доставки та підписок. Понад 80% замовлень американського онлайн-бізнесу, зокрема із маркетплейсу сторонніх продавців, компанія виконує зі своїх магазинів. У жовтні ритейлер також запустив річний пакет Walmart+ і Sam’s Club Plus за $120, що майже на $100 дешевше, ніж окреме оформлення обох підписок.

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