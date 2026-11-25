W USA gospodarstwa domowe o wyższych dochodach zapewniły największy wzrost udziału Walmartu w rynku w trzecim kwartale fiskalnym, podczas gdy klienci o niskich dochodach zaczęli rzadziej odwiedzać sklepy sieci. Informuje o tym Fortune, powołując się na kwartalne wyniki spółki oraz dane firmy badawczej Numerator.

Wzrost sprzedaży online

Przychody Walmartu w trzecim kwartale fiskalnym wzrosły o 5,2% rok do roku, do 188,8 mld dolarów, wobec 179,5 mld dolarów rok wcześniej. Sprzedaż internetowa w USA wzrosła o 23%, co było 11. kolejnym kwartałem ze stopą wzrostu przekraczającą 20%. Globalna sprzedaż online spółki zwiększyła się o 17%.

Dyrektor generalny Walmartu John Furner oświadczył, że firma rozwinęła podstawową działalność i udział w rynku. Detalista po raz trzeci w tym roku podniósł prognozę na cały rok fiskalny: obecnie oczekuje wzrostu przychodów netto o 4,9–5,2% oraz skorygowanego zysku na akcję na poziomie 2,84–2,89 dolara.

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Jednocześnie porównywalna sprzedaż Walmartu w USA wzrosła o 2,9%, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik wynosił 4,5%.

Klienci o niskich dochodach wybierają Amazon

Według danych Numerator sklepy Walmartu straciły 5,6% gospodarstw domowych będących klientami o niskich dochodach, a ci, którzy pozostali, zaczęli robić zakupy rzadziej. Wśród takich klientów, którzy ograniczyli wizyty w Walmart, 51% wskazało Amazon jako alternatywę, wyprzedzającą lokalne sklepy spożywcze i sklepy dolarowe.

Walmart próbuje przyciągać klientów połączeniem sklepów, dostaw i subskrypcji. Ponad 80% zamówień amerykańskiego biznesu online firmy, w tym z platformy handlowej sprzedawców zewnętrznych, jest realizowanych z jej sklepów. W październiku detalista uruchomił również roczny pakiet Walmart+ i Sam’s Club Plus za 120 dolarów, niemal o 100 dolarów tańszy niż oddzielne wykupienie obu subskrypcji.

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