11月25日，沙特阿拉伯对也门荷台达、萨达和阿姆兰省的胡塞武装目标发动空袭。沙特国防部发言人图尔基·马利基表示，军方打击了胡塞武装在荷台达港的作战能力，并摧毁了萨达和阿姆兰的多个目标，《耶路撒冷邮报》报道。

对荷台达的袭击

袭击前，沙特方面呼吁平民离开由胡塞武装控制的荷台达港。当地消息人士报告称，市内发生爆炸。胡塞武装代表声称，袭击针对的是机场和城外地区，但未提及对港口的袭击。

荷台达位于红海沿岸，是也门的关键港口之一，也是向该国供应商品的重要通道。该港口对胡塞武装的重要性，也使其成为防止向该组织供应武器行动的重点之一。

对沙特阿拉伯的袭击

沙特的袭击发生在胡塞武装无人机袭击利雅得阿卜杜拉国王金融区一栋建筑之后。据Arab News报道，11人受伤，其中包括沙特阿拉伯、印度、尼泊尔和埃及公民。马利基表示，蓄意袭击平民和民用设施将遭到“坚决回应”。

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沙特阿拉伯还报告称，在东部省拦截了数架无人机，其中4架在拉斯坦努拉地区被拦截。该地区是沙特王国石油工业的重要中心。沙特阿拉伯自2015年以来一直与胡塞武装作战。

战事与英国援助

获国际承认、得到利雅得支持的也门政府表示，其部队已阻止胡塞武装向亚丁推进，并夺回焦夫省的战略高地。有关战场成功的这些说法尚未得到独立证实。

联合国发言人斯特凡·迪雅里克表示，自8月初以来，由于也门战事再次爆发，超过36.4万人被迫离开家园。由于危险，塔伊兹省约35万名儿童错过了麻疹和风疹疫苗接种活动，超过3万名婴儿可能错过常规疫苗接种。

英国对胡塞武装实施了新的制裁。英国中东事务大臣斯蒂芬·道蒂还宣布与也门海岸警卫队合作，以拦截向胡塞武装非法运送武器的行动，并确认向沙特阿拉伯提供防御性军事支持，包括防空、空中加油和“台风”战斗机支援。

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