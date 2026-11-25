25 listopada Arabia Saudyjska przeprowadziła naloty na cele Hutich w jemeńskich prowincjach Al-Hudajda, Saada i Amran. Rzecznik saudyjskiego Ministerstwa Obrony Turki al-Maliki oświadczył, że wojsko zaatakowało zdolności operacyjne Hutich w porcie Al-Hudajda i zniszczyło szereg celów w Saadzie i Amranie, poinformował Jerusalem Post.

Uderzenia na Al-Hudajdę

Przed atakiem strona saudyjska wezwała cywilów do opuszczenia kontrolowanego przez Hutich portu Al-Hudajda. Lokalne źródła informowały o eksplozjach w mieście. Przedstawiciele Hutich twierdzili, że uderzenia zostały wymierzone w lotnisko i obszary poza miastem, nie wspominając o ataku na port.

Al-Hudajda, położona na wybrzeżu Morza Czerwonego, jest jednym z kluczowych portów Jemenu i ważnym szlakiem dostaw towarów do kraju. Jej znaczenie dla Hutich sprawia również, że port jest jednym z głównych punktów działań mających zapobiec dostawom broni dla ugrupowania.

Ataki na Arabię Saudyjską

Saudyjskie uderzenia nastąpiły po ataku drona Hutich na budynek w dzielnicy finansowej Króla Abdullaha w Rijadzie. Według Arab News rannych zostało 11 osób, w tym obywatele Arabii Saudyjskiej, Indii, Nepalu i Egiptu. Al-Maliki oświadczył, że celowe ataki na cywilów i obiekty cywilne spotkają się ze „stanowczą odpowiedzią”.

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Arabia Saudyjska poinformowała również o przechwyceniu kilku dronów w Prowincji Wschodniej, w tym czterech w rejonie Ras Tanura, ważnym ośrodku przemysłu naftowego królestwa. Arabia Saudyjska walczy z Hutimi od 2015 roku.

Działania bojowe i pomoc Wielkiej Brytanii

Międzynarodowo uznawany rząd Jemenu, wspierany przez Rijad, oświadczył, że jego siły zatrzymały natarcie Hutich w kierunku Adenu i odzyskały strategiczne wzgórza w prowincji Al-Dżauf. Te twierdzenia o sukcesach na polu walki nie zostały niezależnie potwierdzone.

Według rzecznika ONZ Stéphane’a Dujarrica od początku sierpnia ponad 364 tysiące osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu wznowienia walk w Jemenie. Z powodu zagrożenia około 350 tysięcy dzieci w prowincji Taiz nie wzięło udziału w kampanii szczepień przeciwko odrze i różyczce, a ponad 30 tysięcy niemowląt może nie otrzymać rutynowych szczepień.

Wielka Brytania wprowadziła nowe sankcje przeciwko Hutim. Brytyjski minister ds. Bliskiego Wschodu Stephen Doughty poinformował również o współpracy z jemeńską strażą przybrzeżną w celu przechwytywania nielegalnych dostaw broni dla Hutich oraz potwierdził udzielanie Arabii Saudyjskiej defensywnego wsparcia wojskowego, w tym w zakresie obrony powietrznej, tankowania w powietrzu i wsparcia myśliwcami Typhoon.

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