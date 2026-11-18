W Iranie mieszkańcy Teheranu i Meszhedu oświadczyli, że niedobór paliwa, ograniczenia na stacjach benzynowych oraz wzmożona kontrola ze strony sił bezpieczeństwa znacznie utrudniły im codzienne życie. Dwóch Irańczyków opowiedziało o tym izraelskiej stacji telewizyjnej N12, podaje Jerusalem Post.

Limity i kolejki na stacjach benzynowych

Mohammad z Teheranu, który pracuje jako kierowca, powiedział, że z powodu kryzysu paliwowego nie jest w stanie zarobić wystarczająco nawet wtedy, gdy pracuje od rana do wieczora. Według niego wzrost cen benzyny przyczynił się do powstania czarnego rynku. Jednocześnie, jak twierdzi mężczyzna, nawet tam ludzie muszą czekać do dwóch godzin, aby kupić paliwo.

Alireza z Meszhedu oświadczył, że oficjalne stacje benzynowe są strzeżone przez irańskie siły bezpieczeństwa. Według niego tankowanie jest możliwe wyłącznie przy użyciu osobistej karty, a miesięczny limit wynosi 160 litrów. Zaznaczył, że szczególnie utrudnia to zarabianie ludziom pracującym jako kierowcy w usługach zamawiania przejazdów.

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Doniesienia o kontrolach telefonów

Alireza twierdzi również, że siły bezpieczeństwa sprawdzają telefony obywateli, szukając zdjęć i nagrań wideo z protestów przeciwko władzom Iranu. Według niego właściciele urządzeń, na których znajdują takie materiały, są aresztowani.

Mohammad powiedział, że widział, jak funkcjonariusze wyciągnęli człowieka z samochodu, pobili go i aresztowali. Alireza wyraził obawy o przyszłość kraju i oświadczył, że boi się przekształcenia Iranu w kolejną Koreę Północną.

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