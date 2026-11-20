Prezydent USA Donald Trump podczas konferencji prasowej w Białym Domu w Waszyngtonie oświadczył, że amerykańskim firmom albo zostanie zakazane budowanie centrów danych w innych krajach, albo będą im grozić znaczne podatki. Poinformowało o tym CNBC.

Oświadczenie w sprawie nowej polityki

Trump powiedział, że USA zamierzają bardzo zdecydowanie walczyć o centra danych. Według CNBC prezydent przedstawił to stanowisko przed ogłoszeniem nowej polityki dotyczącej budowy takich obiektów przez amerykańskie firmy poza granicami kraju.

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Ogłoszenie bez uprzedzenia

Prezydent zaznaczył również, że nie wie, czy jest to pilna wiadomość, i do tego momentu nie informował o tym swoich współpracowników. CNBC wskazało, że ogłoszenie najwyraźniej było zaskoczeniem dla jego personelu.

Wystąpienie Trumpa nastąpiło po spotkaniu z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem oraz prezydentem Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — Władimirem Putinem na trójstronnym szczycie w Chinach.

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