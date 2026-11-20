Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне заявил, что американским компаниям либо запретят строить дата-центры в других странах, либо им будет грозить значительный налог. Об этом сообщает CNBC.

Заявление о новой политике

Трамп сказал, что США намерены очень настойчиво бороться за дата-центры. По информации CNBC, президент озвучил эту позицию перед объявлением новой политики в отношении строительства таких объектов американскими компаниями за пределами страны.

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Объявление без предупреждения

Президент также отметил, что не знает, является ли это срочной новостью, и до того момента не сообщал об этом своим сотрудникам. CNBC отметило, что объявление, по-видимому, стало неожиданностью для его персонала.

Выступление Трампа состоялось после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ — государства-агрессора — Владимиром Путиным на трехстороннем саммите в Китае.

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