В США Майк Лав и Брайан Уилсон, связанные с группой The Beach Boys, завершили свои последние публичные концерты композицией Fun, Fun, Fun 1964 года. Последнее выступление Лава состоялось 11 октября 2026 года в Ryman Auditorium в Нэшвилле, штат Теннесси, а Уилсон в последний раз вышел на сцену 26 июля 2022 года в Pine Knob Music Theatre в Кларкстоне, штат Мичиган.

Последнее выступление Майка Лава

Как сообщает Rolling Stone, в Нэшвилле Лава медленно сопроводили на сцену. Издание пишет, что музыкант, умерший чуть более чем через месяц после этого шоу, вероятно, понимал, что этот концерт станет для него последним. В то время он не мог стоять, петь или обратиться к зрителям, за исключением короткой благодарности за присутствие.

В сете прозвучали хиты The Beach Boys 1960-х годов, в том числе Do It Again, Surfer Girl, Don’t Worry Baby и I Get Around. Концерт завершился исполнением Fun, Fun, Fun. Основную вокальную партию в этом номере исполнил клавишник гастрольного состава Крис Крун, присоединившийся к группе ранее в том же году после ухода Брюса Джонстона.

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Финал концерта Брайана Уилсона

Уилсон дал последний концерт в Кларкстоне за четыре года до выступления Лава. По словам вокалиста Мэтта Джардина, решение сделать шоу в Мичигане последним приняли непосредственно перед выходом на сцену. Во время исполнения Fun, Fun, Fun главную вокальную партию исполнил Эл Джардин, в то время как Уилсон наблюдал за зрителями.

Лав и Уилсон были двоюродными братьями и участниками The Beach Boys. Их соперничество неоднократно становилось публичным и доходило до судебных разбирательств, в том числе в 1992 году. Rolling Stone отмечает, что роль Лава в написании текста Fun, Fun, Fun не оспаривается.

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