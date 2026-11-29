在美国，与The Beach Boys乐队有关的Mike Love和Brian Wilson都以1964年的歌曲《Fun, Fun, Fun》结束了各自最后一场公开演出。Love的最后一次演出于2026年10月11日在田纳西州纳什维尔的Ryman Auditorium举行，Wilson最后一次登台则是在2022年7月26日，地点为密歇根州克拉克斯顿的Pine Knob Music Theatre。

Mike Love的最后一次演出

据Rolling Stone报道，Love在纳什维尔被缓慢地搀扶上台。该杂志写道，这位在演出一个多月后去世的音乐人，很可能明白这场演出将是他的最后一场。当时，他无法站立、演唱或向观众讲话，只能简短地感谢观众到场。

曲目包括The Beach Boys在20世纪60年代的热门歌曲，如《Do It Again》《Surfer Girl》《Don’t Worry Baby》和《I Get Around》。演出以《Fun, Fun, Fun》结束。该曲目的主唱部分由巡演阵容中的键盘手Chris Kroon演唱，他在Bruce Johnston离开后于当年早些时候加入乐队。

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Brian Wilson演出的谢幕

Wilson在克拉克斯顿举行最后一场演出时，比Love的演出早四年。根据歌手Matt Jardine的说法，将密歇根州这场演出定为最后一场的决定，是在登台前不久作出的。在演唱《Fun, Fun, Fun》时，主唱部分由Al Jardine演唱，而Wilson则注视着观众。

Love和Wilson是表兄弟，也是The Beach Boys成员。他们之间的竞争多次公开化，并导致诉讼，包括1992年的诉讼。Rolling Stone指出，Love在《Fun, Fun, Fun》歌词创作中的作用并无争议。

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