W Stanach Zjednoczonych Mike Love i Brian Wilson, związani z zespołem The Beach Boys, zakończyli swoje ostatnie publiczne koncerty utworem Fun, Fun, Fun z 1964 roku. Ostatni występ Love’a odbył się 11 października 2026 roku w Ryman Auditorium w Nashville w stanie Tennessee, a Wilson po raz ostatni wyszedł na scenę 26 lipca 2022 roku w Pine Knob Music Theatre w Clarkston w stanie Michigan.

Ostatni występ Mike’a Love’a

Jak informuje Rolling Stone, Love został powoli odprowadzony na scenę w Nashville. Magazyn pisze, że muzyk, który zmarł nieco ponad miesiąc po tym koncercie, prawdopodobnie rozumiał, że będzie to jego ostatni występ. W tamtym czasie nie mógł stać, śpiewać ani zwrócić się do publiczności, poza krótkim podziękowaniem za obecność.

W secie znalazły się hity The Beach Boys z lat 60., w tym Do It Again, Surfer Girl, Don’t Worry Baby i I Get Around. Koncert zakończył się wykonaniem Fun, Fun, Fun. Główną partię wokalną w tym utworze wykonał klawiszowiec składu koncertowego Chris Kroon, który dołączył do zespołu wcześniej tego roku po odejściu Bruce’a Johnstona.

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Finał koncertu Briana Wilsona

Wilson dał ostatni koncert w Clarkston cztery lata przed występem Love’a. Według wokalisty Matta Jardine’a decyzję, aby koncert w Michigan był ostatnim, podjęto bezpośrednio przed wyjściem na scenę. Podczas wykonania Fun, Fun, Fun główną partię wokalną zaśpiewał Al Jardine, podczas gdy Wilson obserwował publiczność.

Love i Wilson byli kuzynami oraz członkami The Beach Boys. Ich rywalizacja wielokrotnie stawała się publiczna i prowadziła do postępowań sądowych, w tym w 1992 roku. Rolling Stone zaznacza, że rola Love’a w napisaniu tekstu Fun, Fun, Fun nie jest kwestionowana.

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