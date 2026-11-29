Американский певец и один из основателей легендарной группы Beach Boys Майк Лав умер в возрасте 85 лет. Об этом 29 ноября сообщил Der Spiegel со ссылкой на американские СМИ.

Сообщение менеджмента

По информации Der Spiegel, американские СМИ единодушно сообщили о смерти музыканта. Они ссылались на его менеджмент. Издание называет Beach Boys легендарной американской группой, одним из сооснователей которой был Лав.

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Песни Beach Boys

Среди песен, которые исполнял Лав, Der Spiegel называет Surfin’ USA и California Girls. Издание характеризует эти композиции как мировые хиты группы.

Der Spiegel отмечает, что как сооснователь Beach Boys Майк Лав повлиял на целое поколение слушателей. В материале также опубликована фотография музыканта, сделанная в 2012 году. В подписи к фото указано, что ее автором является Dave Martin, а агентством — AP.

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