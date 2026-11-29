Amerykański piosenkarz i jeden z założycieli legendarnego zespołu Beach Boys, Mike Love, zmarł w wieku 85 lat. Poinformował o tym 29 listopada Der Spiegel, powołując się na amerykańskie media.

Komunikat managementu

Według Der Spiegel amerykańskie media zgodnie poinformowały o śmierci muzyka. Powoływały się one na jego management. Wydanie nazywa Beach Boys legendarnym amerykańskim zespołem, którego Love był jednym ze współzałożycieli.

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Piosenki Beach Boys

Wśród utworów wykonywanych przez Love'a Der Spiegel wymienia Surfin’ USA oraz California Girls. Wydanie określa te kompozycje jako światowe hity zespołu.

Der Spiegel zauważa, że jako współzałożyciel Beach Boys Mike Love wpłynął na całe pokolenie słuchaczy. W materiale opublikowano również fotografię muzyka, wykonaną w 2012 roku. W podpisie pod zdjęciem wskazano, że jego autorem jest Dave Martin, a agencją — AP.

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