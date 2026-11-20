Bowen Yang przeprosił po krytyce za słowo „Zio”, którego użył wobec piosenkarki Reginy Spektor w odcinku podcastu Las Culturistas. Jak podaje Variety, fragment odcinka z 14 października został niedawno ponownie rozpowszechniony w mediach społecznościowych.

Oświadczenie Yanga

W poście na Instagramie Yang oświadczył, że szczerze żałuje użycia tego słowa, nie znając jego antysemickiej historii. Napisał również, że zasmuciło go uświadomienie sobie, iż użył słownictwa spopularyzowanego przez ruchy skrajnie prawicowe, których retoryce, jak stwierdził, należy się przeciwstawiać.

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Co padło w podcaście

W październikowym odcinku Yang, jego współprowadzący Matt Rogers oraz gościni Edy Modica rozmawiali o Spektor, jej studiach w SUNY Purchase i muzyce. W trakcie rozmowy Modica powiedziała, że piosenkarka „bardzo wspiera Izrael”, po czym Yang użył wobec niej słowa „Zio”.

Variety zauważa, że „Zio” jest skrótem od słowa „syjonista” i jest używane jako obraźliwe określenie Żydów i Izraelczyków. Magazyn wskazuje, że pochodzenie tego słowa wiąże się z przywódcą Ku Klux Klanu Davidem Dukem i zwolennikami wyższości białej rasy. Po ponownym rozpowszechnieniu fragmentu podcastu użytkownicy mediów społecznościowych skrytykowali Yanga za użycie tego słowa.

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