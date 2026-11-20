鲍恩·杨因在一期 Las Culturistas 播客中用“Zio”一词指称歌手雷吉娜·斯佩克特而受到批评后致歉。正如《Variety》报道，10月14日播出的一期节目片段近日在社交媒体上再次传播。

杨的声明

杨在 Instagram 帖文中表示，他在不了解该词的反犹历史的情况下使用了这个词，对此深感后悔。他还写道，意识到自己使用了被极右翼运动推广的词汇令他感到难过；他说，这些运动的言论应当受到抵制。

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播客中说了什么

在10月那期节目中，杨、他的联合主持人马特·罗杰斯以及嘉宾埃迪·莫迪卡讨论了斯佩克特、她在 SUNY Purchase 的学习经历和音乐。谈话期间，莫迪卡称这名歌手“非常支持以色列”，随后杨用“Zio”一词指称她。

《Variety》指出，“Zio”是“Zionist（锡安主义者）”一词的缩写，被用作对犹太人和以色列人的贬称。该媒体表示，这个词的起源与三K党领袖大卫·杜克及白人至上主义者有关。播客片段再次传播后，社交媒体用户批评杨使用了这个词。

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