Боуэн Янг извинился после критики из-за слова «Zio», которое он использовал в отношении певицы Регины Спектор в выпуске подкаста Las Culturistas. Как сообщает Variety, фрагмент эпизода от 14 октября недавно вновь распространили в социальных сетях.

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В публикации в Instagram Янг заявил, что искренне сожалеет об использовании этого слова, не зная о его антисемитской истории. Он также написал, что его огорчило осознание того, что он использовал лексику, популяризированную ультраправыми движениями, риторике которых, по его словам, следует противодействовать.

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Что прозвучало в подкасте

В октябрьском выпуске Янг, его соведущий Мэтт Роджерс и гостья Эди Модика обсуждали Спектор, ее учебу в SUNY Purchase и музыку. Во время разговора Модика сказала, что певица «очень поддерживает Израиль», после чего Янг использовал в ее отношении слово «Zio».

Variety отмечает, что «Zio» является сокращением от слова «сионист» и используется как уничижительное название евреев и израильтян. Издание указывает, что происхождение этого слова связывают с лидером Ку-клукс-клана Дэвидом Дьюком и сторонниками превосходства белой расы. После повторного распространения фрагмента подкаста пользователи социальных сетей раскритиковали Янга за употребление этого слова.

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