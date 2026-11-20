Саудовская коалиция, поддерживающая международно признанное правительство Йемена, заявила об ударе по контролируемому хуситами порту Ходейда на побережье Красного моря. Как сообщает Cyprus Mail, по утверждению коалиции, операцию 20 ноября провели для уничтожения возможностей группировки.

Заявления коалиции об операции

Коалиция заявила, что уничтожила в порту оперативные возможности, которые, по ее утверждению, использовались для контрабанды и перевозки оружия и баллистических ракет. Перед ударом она призвала гражданских лиц покинуть район порта.

Министр информации Йемена сообщил, что порт Ходейда остается полностью работоспособным, а поставки товаров продолжатся. Ходейда является главным портом, через который в контролируемые хуситами районы севера Йемена поступают продовольствие и другие грузы.

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Угрозы хуситов Саудовской Аравии

Военный представитель хуситов Яхья Сари призвал работников и судоходные компании немедленно покинуть порты Саудовской Аравии на Красном море. Он также заявил, что авиакомпаниям следует избегать воздушного пространства Саудовской Аравии, которое, по его словам, в ближайшие часы станет зоной операций. Исключением он назвал воздушное пространство вблизи мусульманских святынь Мекки и Медины.

Сари добавил, что хуситы планируют атаковать электростанцию в Шукайке на юге Саудовской Аравии. Ранее группировка заявляла о готовности нанести удары по портам на Красном море, если саудовская сторона атакует Ходейду.

Коалиция также сообщила об операции в столице Йемена Сане, направленной против возможностей хуситов использовать баллистические ракеты и беспилотники, а также о продолжающихся операциях в провинциях Саада и Таиз.

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