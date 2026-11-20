支持也门国际公认政府的沙特联军表示，其对红海沿岸由胡塞武装控制的荷台达港实施了打击。《塞浦路斯邮报》报道称，联军表示，此次行动于11月20日实施，旨在摧毁该组织的能力。

联军关于行动的声明

联军称，其摧毁了港口内的作战能力，并称这些能力被用于走私和运输武器及弹道导弹。联军在打击前呼吁平民离开港口区域。

也门信息部长表示，荷台达港仍完全正常运作，货物供应将继续。荷台达是食品和其他货物进入也门北部胡塞武装控制地区的主要港口。

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胡塞武装对沙特阿拉伯的威胁

胡塞武装军事发言人叶海亚·萨里呼吁工作人员和航运公司立即撤离沙特阿拉伯在红海的港口。他还表示，航空公司应避开沙特阿拉伯领空；他称，该领空将在未来数小时内成为行动区。他称，位于穆斯林圣地麦加和麦地那附近的领空为例外。

萨里补充说，胡塞武装计划袭击沙特阿拉伯南部舒盖格的一座发电站。该组织此前表示，如果沙特方面袭击荷台达，其准备对红海港口发动打击。

联军还报告称，其在也门首都萨那开展了一项行动，旨在打击胡塞武装使用弹道导弹和无人机的能力，并称在萨达省和塔伊兹省的行动仍在继续。

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