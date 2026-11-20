Saudyjska koalicja wspierająca uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu poinformowała o uderzeniu w kontrolowany przez Huti port Hodejda na wybrzeżu Morza Czerwonego. Jak podaje Cyprus Mail, według koalicji operację przeprowadzono 20 listopada w celu zniszczenia możliwości ugrupowania.

Oświadczenia koalicji w sprawie operacji

Koalicja oświadczyła, że zniszczyła w porcie możliwości operacyjne, które, jak twierdzi, były wykorzystywane do przemytu i transportu broni oraz rakiet balistycznych. Przed uderzeniem wezwała ludność cywilną do opuszczenia obszaru portu.

Minister informacji Jemenu poinformował, że port Hodejda pozostaje w pełni funkcjonalny, a dostawy towarów będą kontynuowane. Hodejda jest głównym portem, przez który żywność i inne ładunki trafiają do kontrolowanych przez Huti obszarów północnego Jemenu.

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Groźby Huti wobec Arabii Saudyjskiej

Wojskowy rzecznik Huti Jahja Sari wezwał pracowników i firmy żeglugowe do natychmiastowego opuszczenia saudyjskich portów nad Morzem Czerwonym. Oświadczył również, że linie lotnicze powinny unikać przestrzeni powietrznej Arabii Saudyjskiej, która, jak powiedział, w najbliższych godzinach stanie się strefą operacyjną. Jako wyjątek wskazał przestrzeń powietrzną w pobliżu muzułmańskich świętych miejsc Mekki i Medyny.

Sari dodał, że Huti planują zaatakować elektrownię w Szukajk na południu Arabii Saudyjskiej. Wcześniej ugrupowanie deklarowało gotowość do uderzeń w porty nad Morzem Czerwonym, jeśli strona saudyjska zaatakuje Hodejdę.

Koalicja poinformowała również o operacji w stolicy Jemenu, Sanie, wymierzonej w możliwości Huti używania rakiet balistycznych i dronów, a także o trwających operacjach w prowincjach Saada i Taiz.

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