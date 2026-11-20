В США акции разработчика искусственного интеллекта Anthropic во второй день торгов стоили около $86, снизившись примерно на 11% с начала торгов. Это всего на $3 выше цены первичного размещения — $83 за акцию, сообщает Fortune.

Потеря большей части первоначального роста

В первый день торгов, 19 ноября, акции Anthropic открылись на уровне $111,50 — на 34% выше цены IPO. В ходе сессии они достигли внутридневного максимума $115,10, однако затем подешевели и закрылись на отметке $97,17 — на 17% выше цены размещения.

Во второй день торгов стоимость бумаг была примерно на 25% ниже максимума дебютной сессии. Во время первоначального роста рыночная капитализация компании ненадолго превысила $2 трлн.

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Параметры размещения

В ходе IPO Anthropic привлекла около $81,3 млрд от продажи акций, а также завершила частное размещение на $26 млрд. Спрос инвесторов позволил установить цену IPO выше первоначально ожидаемого диапазона $70–78 за акцию.

При цене IPO в $83 рыночную стоимость Anthropic оценивали примерно в $1,5 трлн. Снижение котировок произошло на фоне слабости технологических акций, поскольку инвесторы переоценивали стоимость компаний сектора.

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