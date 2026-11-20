W USA akcje twórcy sztucznej inteligencji Anthropic kosztowały około 86 dolarów w drugim dniu notowań, spadając o około 11% od początku handlu. To zaledwie o 3 dolary więcej niż cena pierwszej oferty publicznej wynosząca 83 dolary za akcję — informuje Fortune.

Utrata większości początkowych wzrostów

W pierwszym dniu notowań, 19 listopada, akcje Anthropic otworzyły się na poziomie 111,50 dolara, czyli 34% powyżej ceny IPO. W trakcie sesji osiągnęły wewnątrzsesyjne maksimum 115,10 dolara, jednak później potaniały i zamknęły się na poziomie 97,17 dolara — 17% powyżej ceny emisyjnej.

W drugim dniu notowań wartość akcji była o około 25% niższa od maksimum z debiutanckiej sesji. Podczas początkowego wzrostu kapitalizacja rynkowa spółki na krótko przekroczyła 2 bln dolarów.

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Parametry oferty

Podczas IPO Anthropic pozyskała około 81,3 mld dolarów ze sprzedaży akcji, a także zakończyła prywatną emisję o wartości 26 mld dolarów. Popyt inwestorów umożliwił ustalenie ceny IPO powyżej pierwotnie oczekiwanego przedziału 70–78 dolarów za akcję.

Przy cenie IPO wynoszącej 83 dolary wartość rynkową Anthropic szacowano na około 1,5 bln dolarów. Spadek notowań nastąpił w warunkach słabości akcji technologicznych, gdy inwestorzy ponownie oceniali wartość spółek z tego sektora.

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