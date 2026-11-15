印度孟买逮捕了20岁的亚什·辛格，他涉嫌收集有关当地 Chabad House 以及其他与犹太人和外国公民有关场所的信息。正如《耶路撒冷邮报》报道，援引印度新闻机构 PTI 和一名官员的消息，该男子据称按照境外指挥者的指示行事，并因此获得报酬。

在新孟买被拘留

辛格居住在新孟买市的艾罗利地区。马哈拉施特拉邦反恐小组最初在获得信息后将其拘留，该信息涉及该男子在社交媒体上与被怀疑从事危害国家安全活动人员的可疑联系。

随后，喀拉拉邦执法人员在印度南部特里苏尔县开展的一项调查中逮捕了辛格。据报道，他在讯问期间告诉调查人员，通过社交媒体活动的指挥者曾指示他收集孟买南部敏感地点的信息，包括科拉巴地区；根据调查版本，这些指挥者与犯罪团伙和颠覆分子有关联。

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有关科拉巴场所的任务

根据调查版本，这些任务包括拍摄并确定 Chabad House、犹太人拥有的企业以及外国人经常前往场所的准确位置。PTI 援引的这名官员表示，辛格因这些行为获得报酬。

调查人员称，这名嫌疑人通过 Telegram 与指挥者直接联系。他们还在查明他与另一名嫌疑人的关系，后者此前在特里苏尔东警察局依据印度《非法活动预防法》调查的一起案件中被捕。

执法人员警告称，印度境外的网络利用 Telegram、Instagram 和 WhatsApp 招募失业者或经济困难者，向他们提供金钱以换取收集信息及其他行动。孟买的 Chabad House，也被称为 Nariman House，是2008年11月该市恐怖袭击的目标之一。

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