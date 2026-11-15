W Mumbaju w Indiach aresztowano 20-letniego Yasha Singha pod zarzutem zbierania informacji o miejskim Chabad House oraz innych obiektach związanych z Żydami i cudzoziemcami. Jak podaje „Jerusalem Post”, powołując się na indyjską agencję PTI i urzędnika, mężczyzna miał działać na polecenie zagranicznych koordynatorów i otrzymywać za to pieniądze.

Zatrzymanie w Navi Mumbai

Singh mieszka w Airoli, dzielnicy miasta Navi Mumbai. Początkowo został zatrzymany przez jednostkę antyterrorystyczną stanu Maharasztra po otrzymaniu informacji o podejrzanych kontaktach mężczyzny w mediach społecznościowych z osobami podejrzewanymi o działalność przeciwko bezpieczeństwu narodowemu.

Następnie Singha aresztowali funkcjonariusze organów ścigania ze stanu Kerala w ramach śledztwa prowadzonego w dystrykcie Thrissur na południu Indii. Według doniesienia podczas przesłuchania powiedział śledczym, że koordynatorzy działający za pośrednictwem mediów społecznościowych i, według wersji śledztwa, powiązani z grupami przestępczymi oraz elementami wywrotowymi, polecili mu zbierać informacje o wrażliwych obiektach w południowym Mumbaju, w tym w dzielnicy Colaba.

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Zadania dotyczące obiektów w Colabie

Według śledztwa zadania obejmowały fotografowanie i ustalanie dokładnej lokalizacji Chabad House, przedsiębiorstw należących do Żydów oraz miejsc odwiedzanych przez cudzoziemców. Urzędnik, na którego powołuje się PTI, oświadczył, że Singh otrzymywał wynagrodzenie za te działania.

Według śledczych podejrzany kontaktował się bezpośrednio z koordynatorami przez Telegram. Ustalają oni również jego związek z innym podejrzanym, którego wcześniej aresztowano w sprawie prowadzonej przez komisariat Thrissur East na podstawie indyjskiej ustawy o zapobieganiu nielegalnej działalności.

Funkcjonariusze organów ścigania ostrzegli, że sieci spoza Indii wykorzystują Telegram, Instagram i WhatsApp do rekrutowania bezrobotnych lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, oferując pieniądze za zbieranie informacji i inne działania. Chabad House w Mumbaju, znany również jako Nariman House, był jednym z celów ataków terrorystycznych w mieście w listopadzie 2008 roku.

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