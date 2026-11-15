У Мумбаї заарештували підозрюваного у зборі даних про Chabad House — Jerusalem Post

У Мумбаї, Індія, заарештували 20-річного Яша Сінгха за підозрою у зборі інформації про міський Chabad House та інші об’єкти, пов’язані з євреями й іноземними громадянами. Як повідомляє Jerusalem Post із посиланням на індійське агентство PTI та посадовця, чоловік нібито діяв за вказівками кураторів за кордоном і отримував за це гроші.

Затримання в Наві-Мумбаї

Сінгх проживає в Айролі, районі міста Наві-Мумбаї. Спершу його затримав Антитерористичний підрозділ штату Махараштра після отримання даних про підозрілі контакти чоловіка в соціальних мережах із людьми, яких підозрюють у діяльності проти національної безпеки.

Згодом Сінгха заарештували правоохоронці зі штату Керала в межах розслідування, яке ведуть в окрузі Триссур на півдні Індії. За даними повідомлення, під час допиту він сказав слідчим, що куратори, які діяли через соціальні мережі та, за версією слідства, були пов’язані зі злочинними угрупованнями й підривними елементами, доручали йому збирати відомості про чутливі об’єкти на півдні Мумбаї, зокрема в районі Колаба.

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Завдання щодо об’єктів у Колабі

За версією слідства, завдання передбачали фотографування та встановлення точного розташування Chabad House, підприємств, що належать євреям, а також місць, які відвідують іноземці. Посадовець, на якого посилається PTI, заявив, що Сінгх отримував оплату за ці дії.

За даними слідчих, підозрюваний безпосередньо контактував із кураторами через Telegram. Вони також встановлюють його зв’язок з іншим підозрюваним, якого раніше заарештували у справі, що розслідується поліцейським відділком Триссур-Схід за Законом Індії про запобігання незаконній діяльності.

Правоохоронці застерегли, що мережі за межами Індії використовують Telegram, Instagram і WhatsApp для вербування безробітних або людей у скрутному фінансовому становищі, пропонуючи гроші за збір інформації та інші дії. Chabad House у Мумбаї, також відомий як Nariman House, був серед цілей терористичних атак у місті в листопаді 2008 року.

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