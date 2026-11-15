В Мумбаи, Индия, арестовали 20-летнего Яша Сингха по подозрению в сборе информации о городском Chabad House и других объектах, связанных с евреями и иностранными гражданами. Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на индийское агентство PTI и чиновника, мужчина предположительно действовал по указаниям кураторов за рубежом и получал за это деньги.

Задержание в Нави-Мумбаи

Сингх проживает в Айроли, районе города Нави-Мумбаи. Сначала его задержало Антитеррористическое подразделение штата Махараштра после получения данных о подозрительных контактах мужчины в социальных сетях с людьми, которых подозревают в деятельности против национальной безопасности.

Позже Сингха арестовали сотрудники правоохранительных органов из штата Керала в рамках расследования, которое ведется в округе Триссур на юге Индии. Согласно сообщению, во время допроса он сказал следователям, что кураторы, действовавшие через социальные сети и, по версии следствия, связанные с преступными группировками и подрывными элементами, поручали ему собирать сведения о чувствительных объектах на юге Мумбаи, в том числе в районе Колаба.

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Задания относительно объектов в Колабе

По версии следствия, задания предусматривали фотографирование и установление точного расположения Chabad House, предприятий, принадлежащих евреям, а также мест, которые посещают иностранцы. Чиновник, на которого ссылается PTI, заявил, что Сингх получал оплату за эти действия.

По данным следователей, подозреваемый напрямую связывался с кураторами через Telegram. Они также устанавливают его связь с другим подозреваемым, которого ранее арестовали по делу, расследуемому полицейским участком Триссур-Ист в соответствии с Законом Индии о предотвращении незаконной деятельности.

Правоохранители предупредили, что сети за пределами Индии используют Telegram, Instagram и WhatsApp для вербовки безработных или людей, находящихся в тяжелом финансовом положении, предлагая деньги за сбор информации и другие действия. Chabad House в Мумбаи, также известный как Nariman House, был среди целей террористических атак в городе в ноябре 2008 года.

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