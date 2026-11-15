在珠海国际航展前，中国发现了VT-4主战坦克的新版本，该车型被认为是VT-4B的改进型。这辆坦克在抵达广东省珠海机场后被拍到，与其他为中国航展展示准备的军事装备一同出现。

据《南华早报》报道，该坦克与此前的VT-4A版本存在明显差异，尤其体现在装甲防护、主动防护、武器装备和电子设备方面。同时，它保留了第三代主战坦克的总体设计特征。

部分升级组件显示出为中国新一代装甲车辆开发的技术特征，其中包括第四代Type 100坦克系列和升级后的Type 99B。第16届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日在珠海举行。

装甲与遥控武器站

社交媒体上传播的照片显示，车体正面和侧面配备了更厚的爆炸反应装甲。该装甲向下延伸，覆盖车辆下部前方及部分行走装置。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

最显著的变化之一是配备30毫米火炮的遥控武器站，取代了大多数坦克车顶安装的标准12.7毫米机枪。该报评估称，这种武器配置可增强车辆对抗巡飞弹、FPV无人机、步兵和反坦克小组的能力。

防护与观察系统

VT-4B可能配备了类似GL-6的主动防护系统。类似系统曾用于中国人民解放军近期的主战坦克。该系统在炮塔上设有四块相控阵雷达面板，用于全方位探测威胁，并在炮塔后部附近配备两具拦截弹发射器。

消息源还称，态势感知系统也进行了升级：车长瞄准镜被一个大型独立安装的光电和红外传感器模块取代。更粗的天线可能表明其支持车辆之间以及战术网络的高速数据交换。武器站一侧还可见一个小型射频阵列，其用途仍不清楚。

VT-4系列是中国最成功的主战坦克出口产品线。它已装备巴基斯坦、泰国和尼日利亚军队。

关注我们在