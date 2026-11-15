В Китае перед международным авиасалоном в Чжухае заметили новую версию основного боевого танка VT-4, которую считают модификацией VT-4B. Машину зафиксировали после прибытия в аэропорт Чжухая в провинции Гуандун вместе с другой военной техникой, подготовленной к показу на Airshow China.

Как сообщает South China Morning Post, танк имеет заметные отличия от предыдущей версии VT-4A, в частности в бронезащите, активной защите, вооружении и электронном оборудовании. При этом он сохраняет общие конструктивные черты основного боевого танка третьего поколения.

Некоторые элементы модернизации имеют признаки технологий, разработанных для китайских бронемашин нового поколения, в частности семейства танков Type 100 четвёртого поколения и модернизированного Type 99B. 16-я Китайская международная авиационно-космическая выставка пройдёт в Чжухае с 7 по 13 декабря.

Броня и дистанционный модуль

На фотографиях, распространённых в социальных сетях, видна более толстая динамическая защита на лобовой части корпуса и бортах. Она простирается ниже, прикрывая нижнюю переднюю часть машины и часть ходовой части.

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Одним из наиболее заметных изменений является дистанционно управляемый боевой модуль с 30-мм пушкой, который заменяет стандартный 12,7-мм пулемёт, установленный на крыше большинства танков. По оценке издания, такое вооружение может усилить возможности машины против барражирующих боеприпасов, FPV-дронов, пехоты и противотанковых групп.

Защита и системы наблюдения

VT-4B, вероятно, оснащён комплексом активной защиты, похожим на GL-6. Подобная система применялась на недавно созданных основных боевых танках Народно-освободительной армии Китая. Она предусматривает четыре радиолокационные панели с фазированной антенной решёткой на башне для кругового обнаружения угроз и две пусковые установки перехватчиков возле её задней части.

Также, по данным источника, модернизировали систему ситуационной осведомлённости: командирский прицел заменили большим отдельно установленным электрооптическим и инфракрасным сенсорным модулем. Более толстые антенны могут свидетельствовать о поддержке высокоскоростного обмена данными между машинами и тактических сетей. На одной стороне боевого модуля также заметна небольшая радиочастотная решётка, назначение которой остаётся неясным.

Серия VT-4 является наиболее успешной китайской экспортной линейкой основных боевых танков. Она уже поступила на вооружение армий Пакистана, Таиланда и Нигерии.

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