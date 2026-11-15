W Chinach przed międzynarodowymi targami lotniczymi w Zhuhai zauważono nową wersję czołgu podstawowego VT-4, uznawaną za modyfikację VT-4B. Pojazd zarejestrowano po jego przybyciu na lotnisko w Zhuhai w prowincji Guangdong wraz z innym sprzętem wojskowym przygotowanym do prezentacji na Airshow China.

Jak informuje South China Morning Post, czołg ma zauważalne różnice w porównaniu z wcześniejszą wersją VT-4A, w szczególności w zakresie ochrony pancernej, ochrony aktywnej, uzbrojenia i wyposażenia elektronicznego. Jednocześnie zachowuje ogólne cechy konstrukcyjne czołgu podstawowego trzeciej generacji.

Niektóre elementy modernizacji wykazują cechy technologii opracowanych dla chińskich pojazdów opancerzonych nowej generacji, w tym rodziny czołgów Type 100 czwartej generacji oraz zmodernizowanego Type 99B. 16. Chińska Międzynarodowa Wystawa Lotnicza i Kosmiczna odbędzie się w Zhuhai od 7 do 13 grudnia.

Pancerz i zdalnie sterowany moduł

Na zdjęciach rozpowszechnianych w mediach społecznościowych widać grubszy pancerz reaktywny na przedniej części kadłuba i po bokach. Rozciąga się on niżej, osłaniając dolną przednią część pojazdu oraz część jego układu jezdnego.

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Jedną z najbardziej zauważalnych zmian jest zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z armatą kalibru 30 mm, który zastępuje standardowy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm montowany na dachu większości czołgów. Według oceny publikacji takie uzbrojenie może zwiększyć możliwości pojazdu w walce z amunicją krążącą, dronami FPV, piechotą i grupami przeciwpancernymi.

Ochrona i systemy obserwacji

VT-4B prawdopodobnie jest wyposażony w system aktywnej ochrony podobny do GL-6. Podobny system stosowano w najnowszych czołgach podstawowych Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Chin. Obejmuje on cztery panele radarowe z anteną fazowaną na wieży do wykrywania zagrożeń we wszystkich kierunkach oraz dwie wyrzutnie przechwytujących pocisków w pobliżu jej tylnej części.

Źródło podaje również, że zmodernizowano system świadomości sytuacyjnej: przyrząd obserwacyjny dowódcy zastąpiono dużym, osobno zamontowanym modułem czujników elektrooptycznych i podczerwonych. Grubsze anteny mogą wskazywać na obsługę szybkiej wymiany danych między pojazdami i sieciami taktycznymi. Po jednej stronie modułu uzbrojenia widoczna jest również niewielka antena radiowa, której przeznaczenie pozostaje niejasne.

Seria VT-4 jest najskuteczniejszą chińską eksportową linią czołgów podstawowych. Weszła już na wyposażenie armii Pakistanu, Tajlandii i Nigerii.

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