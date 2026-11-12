Тайвань направить засновника Acer Стена Ши на саміт АТЕС — South China Morning Post

Тайвань наступного тижня направить засновника комп’ютерної компанії Acer Стена Ши на саміт лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені, Китай. Представниця очільника Тайваню Лая Цінде Карен Куо заявила, що Ши призначили представником завдяки його міжнародному баченню та галузевій експертизі, повідомляє South China Morning Post.

Представник Тайваню на саміті

Ши вже представляв Тайвань на саміті АТЕС у Сіднеї 2007 року. Тоді його призначив тодішній очільник Тайваню Чень Шуйбянь, який, як і Лай Цінде, представляв Демократичну прогресивну партію.

Тайвань є економікою-учасницею АТЕС під назвою «Китайський Тайбей» із 1991 року. Очільники Тайваню традиційно не беруть участі в самітах через політичну чутливість та заперечення Пекіна; зазвичай делегацію представляє бізнесмен або посадовець з економічних питань.

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Позиції Тайбея і Пекіна

Речниця Управління у справах Тайваню при Держраді КНР Чжан Хань заявила, що Пекін розглядає участь Тайваню в АТЕС відповідно до принципу «одного Китаю», меморандумів про взаєморозуміння АТЕС, правил і усталеної практики. За її словами, Тайвань може брати участь за дотримання цих домовленостей.

У заяві Тайбея Карен Куо сказала, що участь Тайваню в АТЕС не пов’язана з принципом «одного Китаю», та закликала Пекін забезпечити тайванській делегації гідне й безпечне поводження на рівних засадах. Раніше цього року головна торговельна переговорниця Тайваню Ян Чженьні та міністр праці Хун Сунхан брали участь у міністерських зустрічах АТЕС у містах материкового Китаю. Міністерка фінансів Чжуан Цуйюнь минулого місяця взяла участь у зустрічі міністрів фінансів АТЕС у Гонконзі.

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