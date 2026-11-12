Тайвань на следующей неделе направит основателя компьютерной компании Acer Стэна Ши на саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, Китай. Представительница главы Тайваня Лая Циндэ Карен Куо заявила, что Ши назначили представителем благодаря его международному видению и отраслевой экспертизе, сообщает South China Morning Post.

Представитель Тайваня на саммите

Ши уже представлял Тайвань на саммите АТЭС в Сиднее в 2007 году. Тогда его назначил тогдашний глава Тайваня Чэнь Шуйбянь, который, как и Лай Циндэ, представлял Демократическую прогрессивную партию.

Тайвань является экономикой-участницей АТЭС под названием «Китайский Тайбэй» с 1991 года. Главы Тайваня традиционно не участвуют в саммитах из-за политической чувствительности и возражений Пекина; обычно делегацию представляет бизнесмен или чиновник по экономическим вопросам.

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Позиции Тайбэя и Пекина

Пресс-секретарь Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжан Хань заявила, что Пекин рассматривает участие Тайваня в АТЭС в соответствии с принципом «одного Китая», меморандумами о взаимопонимании АТЭС, правилами и сложившейся практикой. По ее словам, Тайвань может участвовать при соблюдении этих договоренностей.

В заявлении Тайбэя Карен Куо сказала, что участие Тайваня в АТЭС не связано с принципом «одного Китая», и призвала Пекин обеспечить тайваньской делегации достойное и безопасное обращение на равных условиях. Ранее в этом году главный торговый переговорщик Тайваня Ян Чжэнни и министр труда Хун Сунхан участвовали в министерских встречах АТЭС в городах материкового Китая. Министр финансов Чжуан Цуйюнь в прошлом месяце приняла участие во встрече министров финансов АТЭС в Гонконге.

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