У Лос-Анджелесі відкрили центр із шатлом Endeavour — Space.com

У Лос-Анджелесі, США, 13 листопада відкрили для публіки Samuel Oschin Air & Space Center — нове крило California Science Center. Його головним експонатом став списаний космічний шатл Endeavour, встановлений вертикально у стартовому положенні. Висота шатла в такому положенні становить майже 61 метр.

Шатл у стартовому положенні

Як повідомляє Space.com, центр розробляли понад три десятиліття. Endeavour виконав 25 польотів на навколоземну орбіту впродовж 1992–2011 років.

Колишній астронавт NASA Гарретт Райзман, який літав на Endeavour під час однієї зі своїх двох місій шатла, розповів виданню, що експозиція справляє сильне враження. Він також зазначив, що з оглядового майданчика можна побачити поручні, за які він тримався під час виходу у відкритий космос.

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Інтерактивна експозиція

Відвідувачі можуть оглянути шатл знизу й піднятися ліфтом або сходами вздовж макета стартової вежі до рівня носової частини апарата. У центрі також облаштували тренажер посадки шатла, копію кабіни екіпажу, де можна посидіти, та експозицію шин і космічних технологій різних періодів.

Відвідувачі можуть зазирнути всередину Endeavour, де видно роботизовану руку, ремені, ручки й електронне обладнання. На верхньому рівні стартової вежі є прозора підлога, з якої шатл можна побачити зверху.

Вхід до California Science Center і нового аерокосмічного центру є безкоштовним. Водночас у перші дні після відкриття відвідувачам необхідно заздалегідь бронювати час онлайн, а резервування місць у цей період передбачає оплату.

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