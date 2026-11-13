11月13日，美国洛杉矶向公众开放了Samuel Oschin Air & Space Center，这是California Science Center的新馆翼。其主要展品是已退役的奋进号航天飞机，该航天飞机以发射姿态垂直安装。在这一姿态下，航天飞机高度接近61米。

处于发射姿态的航天飞机

据Space.com报道，该中心历经30多年建设。奋进号在1992年至2011年间共完成25次近地轨道飞行。

曾两次执行航天飞机任务的前NASA宇航员加勒特·赖斯曼在其中一次任务中曾搭乘奋进号。他告诉该媒体，这一展览给人留下深刻印象。他还指出，从观景台可以看到他在太空行走期间抓握过的扶手。

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互动展览

参观者可以从下方观看航天飞机，并乘坐电梯或沿着发射塔模型的楼梯上升至飞行器机鼻所在高度。中心还设置了航天飞机着陆模拟器、可供入座的乘员舱复制品，以及展示不同时期轮胎和航天技术的展览。

参观者可以向奋进号内部窥看，那里可见机械臂、束带、把手和电子设备。发射塔顶层设有透明地板，可从上方观看航天飞机。

进入California Science Center和新的航空航天中心免费。不过，在开放后的最初几天，参观者必须提前在线预约时段，且在此期间预约名额需要付费。

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