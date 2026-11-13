В Лос-Анджелесе, США, 13 ноября открыли для публики Samuel Oschin Air & Space Center — новое крыло California Science Center. Его главным экспонатом стал списанный космический шаттл Endeavour, установленный вертикально в стартовом положении. Высота шаттла в таком положении составляет почти 61 метр.

Шаттл в стартовом положении

Как сообщает Space.com, центр разрабатывали более трёх десятилетий. Endeavour совершил 25 полётов на низкую околоземную орбиту в течение 1992–2011 годов.

Бывший астронавт NASA Гарретт Райзман, летавший на Endeavour во время одной из своих двух миссий шаттла, рассказал изданию, что экспозиция производит сильное впечатление. Он также отметил, что со смотровой площадки можно увидеть поручни, за которые он держался во время выхода в открытый космос.

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Интерактивная экспозиция

Посетители могут осмотреть шаттл снизу и подняться на лифте или по лестнице вдоль макета стартовой башни до уровня носовой части аппарата. В центре также оборудовали тренажёр посадки шаттла, копию кабины экипажа, где можно посидеть, и экспозицию шин и космических технологий разных периодов.

Посетители могут заглянуть внутрь Endeavour, где видны роботизированная рука, ремни, ручки и электронное оборудование. На верхнем уровне стартовой башни есть прозрачный пол, с которого шаттл можно увидеть сверху.

Вход в California Science Center и новый аэрокосмический центр бесплатный. В то же время в первые дни после открытия посетителям необходимо заранее бронировать время онлайн, а бронирование мест в этот период предусматривает оплату.

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