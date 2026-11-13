W Los Angeles w Stanach Zjednoczonych 13 listopada otwarto dla publiczności Samuel Oschin Air & Space Center — nowe skrzydło California Science Center. Jego głównym eksponatem został wycofany z eksploatacji wahadłowiec kosmiczny Endeavour, ustawiony pionowo w pozycji startowej. W tej pozycji wahadłowiec ma wysokość prawie 61 metrów.

Wahadłowiec w pozycji startowej

Jak podaje Space.com, centrum rozwijano przez ponad trzy dekady. Endeavour odbył 25 lotów na niską orbitę okołoziemską w latach 1992–2011.

Były astronauta NASA Garrett Reisman, który leciał na pokładzie Endeavour podczas jednej ze swoich dwóch misji wahadłowców, powiedział publikacji, że ekspozycja robi silne wrażenie. Zaznaczył również, że z tarasu widokowego można zobaczyć poręcze, których trzymał się podczas spaceru kosmicznego.

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Interaktywna ekspozycja

Odwiedzający mogą obejrzeć wahadłowiec od spodu i wjechać windą lub wejść schodami wzdłuż makiety wieży startowej na poziom dziobowej części statku. W centrum przygotowano również symulator lądowania wahadłowca, kopię kabiny załogi, w której można usiąść, oraz ekspozycję opon i technologii kosmicznych z różnych okresów.

Odwiedzający mogą zajrzeć do wnętrza Endeavour, gdzie widoczne są ramię robotyczne, pasy, uchwyty i wyposażenie elektroniczne. Na górnym poziomie wieży startowej znajduje się przezroczysta podłoga, z której wahadłowiec można oglądać z góry.

Wstęp do California Science Center i nowego centrum lotniczo-kosmicznego jest bezpłatny. Jednak w pierwszych dniach po otwarciu odwiedzający muszą wcześniej rezerwować termin online, a rezerwacja miejsc w tym okresie wiąże się z opłatą.

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