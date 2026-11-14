Turk Eximbank zawarł cztery umowy kredytowe z międzynarodowymi instytucjami finansowymi podczas konferencji klimatycznej ONZ COP31 w Antalyi w Turcji. Łączna kwota finansowania przekracza 800 mln dolarów, poinformowała Anadolu Agency.

Umowy przewidują 209,2 mln euro od Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, 250 mln euro od niemieckiego banku rozwoju KfW, a także dwa kredyty od Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych — na 200 mln i 100 mln dolarów. Według komunikatu Turk Eximbanku dla tureckiej platformy ujawniania informacji umowy zawarto z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, AIIB i KfW.

Finansowanie zrównoważonych inwestycji

Tymczasem QNB Türkiye podpisał ustalenia dotyczące finansowania w wysokości do 500 mln dolarów na okres pięciu lat z pięcioma międzynarodowymi instytucjami. Wśród nich są Azjatycki Bank Rozwoju, AIIB, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, holenderski bank rozwoju FMO oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa.

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Środki planuje się przeznaczyć na zielone inwestycje, finansowanie klimatyczne, rozwój społeczny, przedsiębiorczość kobiet, rolnictwo i leśnictwo, a także błękitną gospodarkę.

Obligacje dla starszych przedsiębiorców i projekty przyrodnicze

Na mocy porozumienia z Azjatyckim Bankiem Rozwoju QNB Türkiye może pozyskać 100 mln dolarów: połowę środków przewidziano na zielone finansowanie, a pozostałą część — za pośrednictwem obligacji Silver Economy Bond dla małych i średnich przedsiębiorstw należących do osób w średnim i starszym wieku lub przez nie zarządzanych. Może to być pierwsza umowa QNB Türkiye dotycząca obligacji z ADB, pierwsza taka obligacja w Turcji oraz pierwsza wspierana inwestycją ADB.

Do 150 mln dolarów od AIIB planuje się wykorzystać na finansowanie klimatyczne, zielone inwestycje i potrzeby przedsiębiorstw w zakresie kapitału obrotowego. QNB Türkiye przygotowuje również finansowanie do 100 mln dolarów od EBOR w ramach programu Green Economy Financing Facility, do 50 mln euro od FMO poprzez Nature Bond dla błękitnej gospodarki, leśnictwa i rolnictwa, a także do 100 mln dolarów od Międzynarodowej Korporacji Finansowej na zielone inwestycje i projekty wspierające udział kobiet w gospodarce oraz ich wzmocnienie.

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