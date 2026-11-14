Turk Eximbank заключил четыре кредитных соглашения с международными финансовыми институтами на конференции ООН по изменению климата COP31 в Анталье, Турция. Общая сумма финансирования превышает $800 млн, сообщает Anadolu Agency.

Соглашения предусматривают €209,2 млн от Международного банка реконструкции и развития, €250 млн от немецкого банка развития KfW, а также два кредита от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций — на $200 млн и $100 млн. Согласно сообщению Turk Eximbank для турецкой платформы раскрытия информации, соглашения заключены с Международным банком реконструкции и развития, АБИИ и KfW.

Финансирование устойчивых инвестиций

В то же время QNB Türkiye подписал договоренности о финансировании на сумму до $500 млн сроком на пять лет с пятью международными институтами. Среди них — Азиатский банк развития, АБИИ, Европейский банк реконструкции и развития, нидерландский банк развития FMO и Международная финансовая корпорация.

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Средства планируют направить на зеленые инвестиции, климатическое финансирование, социальное развитие, женское предпринимательство, сельское и лесное хозяйство, а также голубую экономику.

Облигации для старших предпринимателей и природные проекты

По договоренности с Азиатским банком развития QNB Türkiye может привлечь $100 млн: половина средств предусмотрена для зеленого финансирования, а остальная часть — через облигации Silver Economy Bond для малых и средних предприятий, которыми владеют или управляют люди среднего и старшего возраста. Это может стать первым соглашением QNB Türkiye по облигациям с АБР, первой такой облигацией в Турции и первой, поддержанной инвестицией АБР.

До $150 млн от АБИИ планируют использовать для климатического финансирования, зеленых инвестиций и потребностей компаний в оборотном капитале. QNB Türkiye также готовит финансирование до $100 млн от ЕБРР в рамках программы Green Economy Financing Facility, до €50 млн от FMO через Nature Bond для голубой экономики, лесного и сельского хозяйства, а также до $100 млн от Международной финансовой корпорации для зеленых инвестиций и проектов, способствующих экономическому участию и расширению возможностей женщин.

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