Turk Eximbank在土耳其安塔利亚举行的联合国气候变化大会COP31期间，与国际金融机构签署了四项贷款协议。融资总额超过8亿美元，阿纳多卢通讯社报道。

这些协议包括国际复兴开发银行提供的2.092亿欧元、德国开发银行KfW提供的2.5亿欧元，以及亚洲基础设施投资银行提供的两笔贷款，金额分别为2亿美元和1亿美元。根据Turk Eximbank向土耳其信息披露平台发布的声明，这些协议是与国际复兴开发银行、亚投行和KfW签订的。

可持续投资融资

与此同时，QNB Türkiye与五家国际机构签署了期限为五年、金额最高达5亿美元的融资安排。其中包括亚洲开发银行、亚投行、欧洲复兴开发银行、荷兰开发银行FMO和国际金融公司。

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这些资金计划用于绿色投资、气候融资、社会发展、女性创业、农业和林业，以及蓝色经济。

面向年长企业家的债券与自然项目

根据与亚洲开发银行达成的协议，QNB Türkiye可筹集1亿美元：其中一半资金用于绿色融资，其余部分将通过Silver Economy Bond债券提供给由中年和老年人拥有或管理的中小企业。这可能成为QNB Türkiye与亚行的首项债券协议、土耳其首只此类债券，以及首只获得亚行投资支持的此类债券。

来自亚投行的最高1.5亿美元计划用于气候融资、绿色投资和企业营运资金需求。QNB Türkiye还在准备通过绿色经济融资便利机制从欧洲复兴开发银行获得最高1亿美元融资、通过Nature Bond从FMO获得最高5000万欧元融资，用于蓝色经济、林业和农业，并从国际金融公司获得最高1亿美元融资，用于绿色投资以及促进女性经济参与和赋能的项目。

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