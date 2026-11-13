英国预计将于下周提出限制25岁以下人群疾病和残障福利的建议。这涉及前部长艾伦·米尔本的一份报告，他提议将更多资金投入针对未就业、未学习且未接受职业培训青年的就业项目，Cyprus Mail报道。

今年第二季度，英国有98.1万名16岁至24岁的人未就业、未在学习，也未接受培训，占这一年龄组的13%。去年，这一比例在欧洲位居第二高。

该国青年失业率为15.6%，而年龄较大的劳动者失业率为3.4%。正在撰写青年失业问题报告的米尔本曾于5月警告，可能出现“失落的一代”。

支出重新分配

米尔本此前表示，他希望改变社会福利支出与青年就业支持支出的比例，目前这一比例为25比1。他表示，这可能意味着减少对部分人的财政支持。

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提议包括取消25岁以下人群在标准失业救济金基础上获得的健康状况补贴，并将他们转入更为有限的基本残障福利方案。同时，预计这些变化不会迅速减少每年约80亿英镑用于年轻人福利支出的金额。

培训与雇主需求

慈善组织Generation英国分部负责人迈克尔·胡利汉认为，应扩大那些已在帮助就业方面取得成效的项目。根据他的数据，约70%的Generation课程参与者在一年内找到了工作，是类似项目平均水平的两倍。

27岁的法伊萨·奥马尔表示，她提交了500多份求职申请但没有结果。在完成一个为期10周、面向绿色能源领域具体职位的Generation课程后，她在一个月内找到了工作。

IT咨询公司FDM Group代表詹姆斯·塔特希尔也表示，人工智能降低了客户对初级办公室专业人员的需求。他表示，FDM Group不得不在将新员工派往客户处之前对其进行更长时间的培训。

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