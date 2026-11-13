W Wielkiej Brytanii w przyszłym tygodniu mają zostać przedstawione propozycje ograniczenia świadczeń chorobowych i dla osób z niepełnosprawnościami dla osób poniżej 25. roku życia. Chodzi o raport byłego ministra Alana Milburna, który proponuje skierowanie większych środków na programy zatrudnienia dla młodych ludzi, którzy nie pracują, nie uczą się ani nie odbywają szkolenia zawodowego, informuje Cyprus Mail.

W drugim kwartale tego roku w Wielkiej Brytanii było 981 tys. osób w wieku od 16 do 24 lat, które nie były zatrudnione, nie uczyły się ani nie odbywały szkolenia. Stanowiło to 13% tej grupy wiekowej. W ubiegłym roku wskaźnik ten był drugim najwyższym w Europie.

Stopa bezrobocia wśród młodzieży w kraju wynosi 15,6%, podczas gdy wśród starszych pracowników jest to 3,4%. Milburn, który przygotowuje raport na temat bezrobocia młodzieży, w maju ostrzegał przed ryzykiem pojawienia się „straconego pokolenia”.

Redystrybucja wydatków

Milburn wcześniej oświadczył, że chce zmienić stosunek wydatków na świadczenia socjalne i wsparcie zatrudnienia młodzieży, który obecnie wynosi 25 do 1. Według niego może to oznaczać zmniejszenie wsparcia finansowego dla części osób.

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Wśród propozycji jest pozbawienie osób poniżej 25. roku życia dodatków zdrowotnych do standardowego zasiłku dla bezrobotnych, a także przeniesienie ich na bardziej ograniczony wariant podstawowego świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie oczekuje się, że zmiany te nie przyniosą szybkiego ograniczenia około 8 mld funtów rocznie wydawanych na świadczenia dla młodych ludzi.

Szkolenia i popyt pracodawców

Michael Houlihan, szef brytyjskiego oddziału organizacji charytatywnej Generation, uważa, że należy rozszerzać programy, które już przyniosły rezultaty w zatrudnianiu. Według jego danych około 70% uczestników kursów Generation znalazło pracę w ciągu roku — dwa razy więcej niż średnio w podobnych programach.

27-letnia Faysa Omar powiedziała, że złożyła ponad 500 podań o pracę bez rezultatu. Po 10-tygodniowym kursie Generation, ukierunkowanym na konkretne stanowiska w sektorze zielonej energii, znalazła pracę w ciągu miesiąca.

James Tuthill, przedstawiciel firmy konsultingowej IT FDM Group, również stwierdził, że sztuczna inteligencja obniżyła popyt klientów na młodszych specjalistów biurowych. Według niego FDM Group musi dłużej szkolić nowych pracowników, zanim skieruje ich do klientów.

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