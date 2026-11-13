В Великобритании на следующей неделе должны представить предложения по ограничению выплат по болезни и инвалидности для людей младше 25 лет. Речь идет о докладе бывшего министра Алана Милберна, который предлагает направить больше средств на программы трудоустройства молодежи, не работающей, не учащейся и не проходящей профессиональную подготовку, сообщает Cyprus Mail.

Во втором квартале этого года в Британии насчитывалась 981 тысяча человек в возрасте от 16 до 24 лет, которые не были заняты, не учились и не проходили подготовку. Это составило 13% этой возрастной группы. В прошлом году такой показатель был вторым по величине в Европе.

Уровень безработицы среди молодежи в стране составляет 15,6%, тогда как среди более старших работников — 3,4%. Милберн, который готовит доклад о молодежной безработице, в мае предупреждал о риске появления «потерянного поколения».

Перераспределение расходов

Милберн ранее заявлял, что хочет изменить соотношение расходов на социальные выплаты и поддержку трудоустройства молодежи, которое сейчас составляет 25 к 1. По его словам, это может означать уменьшение финансовой поддержки для части людей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Среди предложений — лишить людей младше 25 лет доплат по состоянию здоровья к стандартному пособию по безработице, а также перевести их на более ограниченный вариант основного пособия по инвалидности. В то же время ожидается, что эти изменения не приведут к быстрому сокращению примерно 8 млрд фунтов стерлингов в год, которые тратятся на выплаты молодым людям.

Обучение и спрос работодателей

Руководитель британского подразделения благотворительной организации Generation Майкл Хулихан считает, что необходимо расширять программы, которые уже показали результат в трудоустройстве. По его данным, около 70% участников курсов Generation нашли работу в течение года — вдвое больше, чем в среднем в аналогичных программах.

27-летняя Файса Омар рассказала, что подала более 500 заявок на работу без результата. После 10-недельного курса Generation, ориентированного на конкретные должности в сфере зеленой энергетики, она нашла работу в течение месяца.

Представитель IT-консалтинговой компании FDM Group Джеймс Тутхилл также заявил, что искусственный интеллект снизил спрос клиентов на младших офисных специалистов. По его словам, FDM Group приходится дольше обучать новых сотрудников, прежде чем направлять их к клиентам.

Читай нас в