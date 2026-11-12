Cortis набрал 1,5 млрд прослушиваний на Spotify — Korea Herald

Южнокорейская K-pop-группа Cortis набрала более 1,5 млрд совокупных прослушиваний на Spotify за 15 месяцев после дебюта. Об этом сообщил лейбл Big Hit Music, пишет Korea Herald.

16 композиций в каталоге

По данным издания, Cortis получил наибольшее количество прослушиваний на платформе среди мужских K-pop-групп, дебютировавших в течение последнего года. Группа достигла этого результата благодаря 16 композициям: 15 трекам из двух мини-альбомов и песне «Mention Me» — саундтреку к анимационному фильму Стивена Карри «GOAT».

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Самый популярный трек

Больше всего прослушиваний собрала композиция «Redred», главный сингл второго мини-альбома «Greengreen»: ее прослушали более 276 млн раз. Мини-альбом из шести треков вышел в мае, а по состоянию на октябрь его продажи превысили 4,4 млн экземпляров, согласно данным местного аналитического сервиса.

В августе, к первой годовщине дебюта, группа добавила к релизу еще две композиции и выпустила расширенную версию «Greengreen».

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