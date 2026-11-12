Парламент Испании одобрил декрет, продлевающий защиту от выселения для арендаторов, признанных социальными службами находящимися в тяжелом финансовом или социальном положении. Защита будет действовать до тех пор, пока региональные власти не смогут предложить таким людям альтернативное жилье.

За документ проголосовали 35 депутатов, против — 34. Как сообщает Al Jazeera, решение приняли на следующий день после общенациональной 24-часовой забастовки из-за резкого роста арендной платы и стоимости жизни.

Реформа перед досрочными выборами

Первый декрет приняла временная нижняя палата парламента. Действие принятого документа будет зависеть от результатов досрочных всеобщих выборов, назначенных на конец ноября. Консервативная Народная партия, являющаяся ведущей оппозиционной силой, заявила, что отменит инициативы левого правительства в случае прихода к власти.

Премьер-министр Педро Санчес назначил выборы, которые ранее планировалось провести в 2027 году, после того как парламент не смог принять предыдущие декреты правительства. Они предусматривали усиление защиты арендаторов от выселения и автоматическое продление договоров аренды.

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Предложение против спекуляций не поддержали

Второй декрет, направленный на ограничение спекуляций на рынке недвижимости, парламент отклонил: 34 голоса против и 35 за. Он предусматривал запрет компаниям, работающим на рынке недвижимости, покупать объекты менее чем за 70% их стоимости.

Правоцентристская баскская партия, поддержавшая декрет о защите от выселений, на этот раз проголосовала вместе с правым блоком. Она указала, что ограничение может побудить владельцев изымать жилье с рынка аренды, сократить предложение и еще больше повысить цены.

Массовые протесты из-за недоступного жилья начались в сентябре после телевизионных кадров выселения 87-летней Марии дель Кармен Абаскаль, известной как Марикармен. После ее смерти в октябре общественное возмущение в стране усилилось, а правительство ускорило подготовку жилищных декретов.

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