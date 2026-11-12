Parlament Hiszpanii zatwierdził dekret, który przedłuża ochronę przed eksmisją dla najemców uznanych przez służby socjalne za osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej lub społecznej. Ochrona będzie obowiązywać, dopóki władze regionalne nie będą mogły zaoferować takim osobom alternatywnego mieszkania.

Za dokumentem zagłosowało 35 deputowanych, a przeciw było 34. Jak informuje Al Jazeera, decyzję podjęto dzień po ogólnokrajowym 24-godzinnym strajku z powodu gwałtownego wzrostu czynszów i kosztów życia.

Reforma przed przedterminowymi wyborami

Pierwszy dekret został przyjęty przez tymczasową niższą izbę parlamentu. Ważność przyjętego dokumentu będzie zależeć od wyników przedterminowych wyborów powszechnych zaplanowanych na koniec listopada. Konserwatywna Partia Ludowa, będąca główną siłą opozycyjną, oświadczyła, że uchyli inicjatywy lewicowego rządu w przypadku dojścia do władzy.

Premier Pedro Sánchez zarządził wybory, które wcześniej planowano przeprowadzić w 2027 roku, po tym jak parlament nie zdołał przyjąć wcześniejszych dekretów rządu. Przewidywały one wzmocnienie ochrony najemców przed eksmisją oraz automatyczne przedłużanie umów najmu.

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Propozycja przeciw spekulacji nie uzyskała poparcia

Drugi dekret, mający na celu ograniczenie spekulacji na rynku nieruchomości, parlament odrzucił stosunkiem 34 głosów przeciw do 35 za. Przewidywał on zakaz kupowania przez firmy działające na rynku nieruchomości obiektów za mniej niż 70% ich wartości.

Centroprawicowa partia baskijska, która poparła dekret o ochronie przed eksmisjami, tym razem zagłosowała wraz z prawicowym blokiem. Wskazała, że ograniczenie może skłonić właścicieli do wycofywania mieszkań z rynku najmu, zmniejszyć podaż i jeszcze bardziej podnieść ceny.

Masowe protesty z powodu niedostępnych cenowo mieszkań rozpoczęły się we wrześniu po telewizyjnych nagraniach eksmisji 87-letniej Maríi del Carmen Abascal, znanej jako Maricarmen. Po jej śmierci w październiku społeczne oburzenie w kraju nasiliło się, a rząd przyspieszył przygotowanie dekretów mieszkaniowych.

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