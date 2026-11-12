西班牙议会批准了一项法令，延长对被社会服务机构认定处于困难经济或社会处境的租户的驱逐保护。该保护将持续有效，直至地区当局能够向这些人提供替代住房。

35名议员投票支持该文件，34人反对。据半岛电视台报道，该决定是在因租金和生活成本急剧上涨而举行的全国24小时罢工次日作出的。

提前选举前的改革

第一项法令由临时议会下院通过。该文件的效力将取决于定于11月底举行的提前大选结果。作为主要反对力量的保守派人民党表示，如果上台，将废除左翼政府的倡议。

在议会未能通过政府此前的法令后，首相佩德罗·桑切斯宣布举行选举。这些选举原计划于2027年举行。此前的法令规定加强对租户免遭驱逐的保护，并自动延长租赁合同。

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反投机提案未获支持

旨在限制房地产市场投机的第二项法令被议会否决，投票结果为34票反对、35票赞成。该法令规定，禁止在房地产市场运营的公司以低于房产价值70%的价格购买房产。

曾支持防止驱逐法令的中右翼巴斯克政党此次与右翼阵营一同投票。该党指出，这一限制可能促使业主将住房撤出租赁市场，减少供应，并进一步推高价格。

因住房负担不起而引发的大规模抗议始于9月，此前电视画面播出了对87岁的玛丽亚·德尔·卡门·阿瓦斯卡尔——人称玛丽卡门——的驱逐。她于10月去世后，国内公众愤怒加剧，政府也加快了住房法令的准备工作。

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