Актеры Стив Карелл и Джон Си Райли исполнят главные роли в бродвейском возобновлении классической комедии Нила Саймона The Odd Couple. Официальное открытие спектакля запланировано на 23 марта в театре Стивена Сондхайма.

Главные роли и режиссер

Карелл сыграет Феликса Унгера, а Райли — Оскара Мэдисона. Режиссером постановки станет лауреат премии Tony Томас Кейл, сообщает Rolling Stone.

Один из продюсеров спектакля Джеффри Селлер заявил, что постановку возвращают на сцену, потому что людям нужно смеяться. Продажа билетов для широкой публики должна начаться 17 ноября в 10:00 по восточному времени США через сайт постановки.

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История пьесы

Оригинальная постановка The Odd Couple впервые вышла на Бродвее в 1965 году; главные роли тогда исполнили Уолтер Маттау и Арт Карни. Она получила четыре премии Tony, в том числе как лучшая пьеса. По произведению также сняли фильм 1968 года и телевизионный сериал, который шел пять сезонов.

Возобновление пьесы выходит в год, когда ее автору Нилу Саймону исполнилось бы 100 лет. Для Карелла это будет следующая работа на Бродвее после дебюта в спектакле Uncle Vanya в 2024 году, где он сыграл главную роль. Райли ранее выступал на Бродвее, в частности в постановках True West и A Streetcar Named Desire.

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