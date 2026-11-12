Aktorzy Steve Carell i John C. Reilly zagrają główne role w broadwayowskim wznowieniu klasycznej komedii Neila Simona The Odd Couple. Oficjalne otwarcie spektaklu zaplanowano na 23 marca w Stephen Sondheim Theatre.

Główne role i reżyser

Carell zagra Felixa Ungera, a Reilly — Oscara Madisona. Reżyserem spektaklu będzie laureat nagrody Tony Thomas Kail, informuje Rolling Stone.

Jeden z producentów spektaklu, Jeffrey Seller, powiedział, że przedstawienie wraca na scenę, ponieważ ludzie potrzebują się śmiać. Sprzedaż biletów dla szerokiej publiczności ma rozpocząć się 17 listopada o godz. 10:00 czasu wschodniego USA za pośrednictwem strony internetowej spektaklu.

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Historia sztuki

Oryginalna produkcja The Odd Couple po raz pierwszy trafiła na Broadway w 1965 roku, a główne role zagrali w niej Walter Matthau i Art Carney. Zdobyła cztery nagrody Tony, w tym za najlepszą sztukę. Na podstawie utworu powstały również film z 1968 roku oraz serial telewizyjny emitowany przez pięć sezonów.

Wznowienie sztuki zostanie wystawione w roku, w którym jej autor, Neil Simon, skończyłby 100 lat. Dla Carella będzie to kolejny projekt na Broadwayu po debiucie w spektaklu Uncle Vanya w 2024 roku, w którym zagrał główną rolę. Reilly wcześniej występował na Broadwayu, między innymi w produkcjach True West i A Streetcar Named Desire.

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